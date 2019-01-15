Kuru soğanın gümrük vergisi sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar göre, kuru soğanın gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Karar ile soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amaçlanıyor.



9 Aralık 2018 tarihinde açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, soğan fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Bizim elimizde ticari enstrümanlarımız var, gerekirse bunun ithalatını da yaparız. Biz ithalatın önünü açmak istemediğimiz için serbest piyasa koşullarının oluşmasını bekliyoruz. Yoksa elimizde her türlü imkan var" demişti.

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