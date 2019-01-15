Sanayi üretimi kasımda daraldı

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomıdeki dengelenme sürecine paralel olarak, sanayi üretiminde, eylül ayında başlayan daralma ekimden sonra kasımda da devam etti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 6.5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0.3 düştü. Son çeyrekte ekonominin küçüleceğini belirten analistler, 2018'in tamamında ise büyümenin yüzde 3.5-4 ile Yeni Ekonomi Programı hedefi olan yüzde 3.8'e yakın olacağı görüşünde.