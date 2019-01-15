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Sanayi üretimi kasımda daraldı

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Sanayi üretimi kasımda daraldı
Ekonomıdeki dengelenme sürecine paralel olarak, sanayi üretiminde, eylül ayında başlayan daralma ekimden sonra kasımda da devam etti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 6.5 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış üretim de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0.3 düştü. Son çeyrekte ekonominin küçüleceğini belirten analistler, 2018'in tamamında ise büyümenin yüzde 3.5-4 ile Yeni Ekonomi Programı hedefi olan yüzde 3.8'e yakın olacağı görüşünde.
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Sanayi üretimi kasımda daraldı
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