Skandal Tweet'e itibar edilmedi... Piyasalar Trump'ı takmadı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün attığı skandal tweet piyasalarda karşılık bulmadı. Trump'ın günü gününe uymayan açıklamalarına itibar etmeyen küresel piyasalarda olduğu gibi yurt içinde de dengeli bir seyir izlendi. Öyle ki güne 0,94 gibi makul bir seviyedeki azalışla başlayan BIST 100 endeksi 90.825'i gördü. Döviz kurunda da Trump'ın açıklamalarına itibar edilmediği görüldü. Uzmanlar, geçtiğimiz haftalardan itibaren küresel piyasalardaki hareketlilikle bir miktar değer kazanan döviz kurunun gün içerisinde dengelendiğini belirtti.

BORSA YÜKSELİŞLE KAPANDI

Daha önce izlediği politikayla kendi ülkesinde ve uluslararası piyasada derin yaralar açan Trump'ın son söylemleri sonrası ekonomik göstergelerde yüksek oranda değişiklik görülmemesi piyasaların artık bu tarz söylemlere karşı daha sağlam olduğunu kanıtladı. Güne 5,48 seviyelerinden işlem görerek başlayan dolar ani iniş veya çıkışlar yaşamazken, gün içerisinde 5,49 seviyelerinde dengelendi. 6,30 seviyesinde güne başlayan avroda da durum aynıydı. 6,30 seviyelerinde işlem görmeye başlayan avro gün içerisinde 6,29'da dengelenip günü kapattı. Borsa'nın tavrı da diğer göstergelerden farksızdı. Borsa düne 91.687 puanla başlarken; günü yüzde 0,40 artışla 92,054'ten tamamladı. Altında da anormal bir değişiklik yaşanmadı. 229,25 liradan işlem gören gram altın, yüzde 0,22 artışla 228,50 liradan günü tamamladı.

Enver Erkan

ESKİYE GÖRE TEPKİ AZ

"Trump'ın tweetleriyle haftaya başladık ve düşük olan risk iştahı ile de birleşince bu durum kura yukarı hareket olarak yansıdı" diyen GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan şunları söyledi: "Yine de volatilitenin, eskiden ABD ile olan ilişkilere dair haber akışlarına göre daha düşük olduğu görülmekte. Suriye gündemine yönelik haber akışı, ABD'nin çekilme kararından bu yana çok yoğun şekilde ilerliyor. Her ne kadar gündem TCMB olsa da iki ülke arasındaki diyaloglar takip edilmelidir. TCMB'den de sıkı para politikası yönlendirmesinin devamını bekliyoruz. Kurun kısa vadeli pozitif trend görünümünü sona erdirmesi içinse, 5,4550 seviyesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır, bu şart sağlanırsa 5,4280 başta olmak üzere 5,40 ve 5,38 seviyelerine yeni fiyatlama davranışı izlenebilir."

ÖNCE KENDİ ÜLKENE BAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, Trump'ın sözde tehditlerini spekülatif olarak gördüğünü belirtti. Piyasanın bu tehditlere pirim vermediğini belirten Demiröz, "Paniğe kapılmamak lazım. Döviz kurunda da spekülatif hareketler zaman zaman görülebilir. Türk ekonomisini çökerteceğiz diyor. Önce kendi ekonomisini düzeltsin"