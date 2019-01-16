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Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları 16 Ocak

Haftanın ortasında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle ülkemizde en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları yer almaktadır. Haftanın ortasında 16 Ocak Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Tüm bu soruların cevaplarını ve ayrıntılı incelemeleri, 16 Ocak altın fiyatları anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:41
Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları 16 Ocak

cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna güçlendirerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarına devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre orta saha transferi için yeni bir isim gündeme geldi. 31 Ocak'ta sona erecek olan ara dönemi öncesi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimleri ve sıcak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI! YILDIZ FUTBOLCU…

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertli yönetim yeni bir isimi gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler;

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Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları 16 Ocak
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