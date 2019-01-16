Dev zırhlı ihracatını, simülatörü izliyor

Türkiye'nin kara sistemleri alanındaki en büyük ihracatlarından biri olan proje kapsamındaki teslimatlar tüm hızıyla sürerken, Malezya Silahlı Kuvvetleri için FNSS'nin Pars 8x8 aracı temel alınarak 12 değişik konfigürasyonda, toplamda 257 araç kullanıma sunulacak. Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için simülatörler geliştiren, bu alanda Türkiye'ye liderlik eden HAVELSAN da söz konusu araçlar için simülatörler üretme sorumluluğunu üstlendi. Çalışmalarında sona gelen şirket, yakın zamanda simülatörleri Malezya'ya gönderecek.