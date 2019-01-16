HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dev zırhlı ihracatını, simülatörü izliyor

Dev zırhlı ihracatını, simülatörü izliyor

Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 8x8 tekerlekli zırhlı araçları yerel iş ortaklığıyla kullanıma sunan Türk savunma sanayisi, bunları kullanacak personelin eğitimine yönelik simülatörü de göreve hazır hale getirdi. Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, 2011 yılında imzalanan sözleşme doğrultusunda Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için DEFTECH ile kurduğu iş ortaklığıyla AV8 adı verilen 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracını üretiyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 14:52
Dev zırhlı ihracatını, simülatörü izliyor

Türkiye'nin kara sistemleri alanındaki en büyük ihracatlarından biri olan proje kapsamındaki teslimatlar tüm hızıyla sürerken, Malezya Silahlı Kuvvetleri için FNSS'nin Pars 8x8 aracı temel alınarak 12 değişik konfigürasyonda, toplamda 257 araç kullanıma sunulacak. Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için simülatörler geliştiren, bu alanda Türkiye'ye liderlik eden da söz konusu araçlar için simülatörler üretme sorumluluğunu üstlendi. Çalışmalarında sona gelen şirket, yakın zamanda simülatörleri Malezya'ya gönderecek.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev zırhlı ihracatını, simülatörü izliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN