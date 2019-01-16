Evde fiyatlar füze gibi fırlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Eventuum tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı dün yapıldı. Organizasyona katılan inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri konut fiyatlarına zam geleceği mesajını verdi. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut fiyatlarındaki artışın 2001'den daha sert olacağını belirterek, "2001 yılından sonra da fiyatlar birden füze gibi artmıştı. Şimdi daha da sert artacak" diye konuştu.Nazmi Durbakayım, konut fiyatlarındaki artış beklentisinin nedenlerini şöyle sıraladı: "Birinci neden inşaat maliyetlerinde yüzde 60'lara varan artışların yansıtılmamış olması. İkinci neden ise yeni alınan inşaat ruhsatı sayısının yüzde 55 azalmış olması. Bu dönem biraz kafamızı dinleyip, hesaplarımızı yaptığımız bir dönem oluyor." Şu anda evini satıp mevduata yatıranların olduğunu ifade eden Durbakayım, "Bugün mevduattan kazanan kesimin bu kazançları ile gayrimenkuldeki artışı yakalaması mümkün değil" dedi.FUZULEV Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal 2002'de 3 milyon olan kiracı sayısının 6 milyona çıktığını belirterek, "1.500-2 bin lira taksitle ev alma hayali yaşayan 4 milyon aile var" derken, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise "Ya sektörün alışılmış düzeni içinde kaybolacağız ya da çimentoyu, demiri teknolojiyle harmanlayıp yarına ayak uyduracağız" dedi.AĞAOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı da sektörün en büyük sorunun konut stoku olduğunu ifade etti. Kredili satışların son 1 yılda İstanbul'da yüzde 40, Türkiye'de 38 düştüğünü ifade eden Rahvalı, maliyet artışlarının satış fiyatlarına henüz yansıtılamadığını belirterek, "Artık bu durum sürdürülebilir değil, 2019'da yüzde 20 fiyat artışı kaçınılmaz" dedi.