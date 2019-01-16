HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kartı iptal etmeyen banka uyarılacak

Kartı iptal etmeyen banka uyarılacak

Kredi kartı borçlarının yapılandırılması esnasında, kart iptalinde zorluk çıkaran bankalar takibe alınacak. Bir hafta içinde kapatmayan bankalara işlem yapılacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
Kartı iptal etmeyen banka uyarılacak

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlayan daha sonra Vakıfbank'ın da katıldığı kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma, finans piyasalarını hareketlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kart iptalinde zorluk çıkaran bankaları takibe aldı. Yasal olarak tüketicinin başvurusunun ardından bir hafta içinde kapatmayıp, işlemleri yokuşa süren bankalara ilişkin işlem başlatılacak.

KARTLARA GELİR AYARI
Çok yüksek limitlerle verilen kartlar da gelir seviyesine uygun hale gelecek. Gelirinin çok üzerinde 50 bin liralık kart taşıyan bir kişi yapılandırmadan yararlandığında gelirine uygun kart alabilecek. Tüketiciler, limitleri yetiyorsa başka kredi kartı alabilecek. Kişinin kart borcu kapatıldıktan sonra kişiye isterse Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kartı verilecek. İstemezse kart verilmeyecek. Yapılandırılan kart kapatılırken, tüketiciler diğer kartlarını kullanılmaya devam edecek. Diğer borçları ile birlikte kişinin ödeyeceği aylık taksit gelirinin yüzde 75'i kadar olacak.

GELECEĞE DÖNÜK TAKSİTLERİ KAPSIYOR MU?
kartı borçlarının yapılandırması kredi kartı ekstresinde bulunmayan, geleceğe dönük taksitleri kapsamıyor. Taksitli alışverişlerde sadece ekstreye yansıyan yapılandırılıyor. Örneğin, kredi kartından 10 bin lira taksitli nakit çekilmiş. Kasım, Aralık 2018 ekstresinde iki taksit ödenmiş ise sadece bunları kapsayacak. Ekstreye yansımayan 8 aylık taksitler için kredi desteği sağlanmayacak. Varlık yönetim şirketlerine gönderilen dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan kredi kartı borç yapılandırması kampanyası! Kredi kartı borç yapılandırması detayları...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartı iptal etmeyen banka uyarılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN