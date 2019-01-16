Kartı iptal etmeyen banka uyarılacak

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlayan daha sonra Vakıfbank'ın da katıldığı kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma, finans piyasalarını hareketlendirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kart iptalinde zorluk çıkaran bankaları takibe aldı. Yasal olarak tüketicinin başvurusunun ardından bir hafta içinde kapatmayıp, işlemleri yokuşa süren bankalara ilişkin işlem başlatılacak.



KARTLARA GELİR AYARI

Çok yüksek limitlerle verilen kartlar da gelir seviyesine uygun hale gelecek. Gelirinin çok üzerinde 50 bin liralık kart taşıyan bir kişi yapılandırmadan yararlandığında gelirine uygun kart alabilecek. Tüketiciler, limitleri yetiyorsa başka kredi kartı alabilecek. Kişinin kart borcu kapatıldıktan sonra kişiye isterse Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kartı verilecek. İstemezse kart verilmeyecek. Yapılandırılan kart kapatılırken, tüketiciler diğer kartlarını kullanılmaya devam edecek. Diğer borçları ile birlikte kişinin ödeyeceği aylık taksit gelirinin yüzde 75'i kadar olacak.



GELECEĞE DÖNÜK TAKSİTLERİ KAPSIYOR MU?

kartı borçlarının yapılandırması kredi kartı ekstresinde bulunmayan, geleceğe dönük taksitleri kapsamıyor. Taksitli alışverişlerde sadece ekstreye yansıyan yapılandırılıyor. Örneğin, kredi kartından 10 bin lira taksitli nakit çekilmiş. Kasım, Aralık 2018 ekstresinde iki taksit ödenmiş ise sadece bunları kapsayacak. Ekstreye yansımayan 8 aylık taksitler için kredi desteği sağlanmayacak. Varlık yönetim şirketlerine gönderilen dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.

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