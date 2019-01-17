Bakan Albayrak'tan THY mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek." dedi.

THY Yönetim Zirvesi'nde, Türkiye'nin gurur markalarından olan THY'nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek. pic.twitter.com/hKxD9FSAcp — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 17 Ocak 2019