Bir yılda 58 milyon liralık tasarruf

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Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018'de 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladı. Turkcell'in sadece bir yılda elde ettiği tasarruf miktarı yaklaşık 36 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Şirketin, 2018'de çevre dostu sistemlere yaptığı yatırımın miktarı ise 20 milyon TL'ye yaklaştı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Türkiye'de ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı'na sahip e tek operatörüz" dedi.