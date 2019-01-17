HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Birleşme ve satın almalar 12 milyar dolara ulaştı

almalar 12 milyar dolara ulaştı

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Birleşme ve satın almalar 12 milyar dolara ulaştı
Geçtiğimiz yıl kurumsal dünyada birleşme ve satın almada 12 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Danışmanlık firması Ernst&Young'ın hazırladığı birleşme ve satın alma raporuna göre 2017'ye kıyasla işlem hacmi artarken, işlem adedinde düşüş oldu. Değeri açıklanan 83 işlem, toplam 9.3 milyar dolar tutarında hacim oluşturdu. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim 12 milyar dolara çıktı. 2018'de finansal hizmetler sektörü işlem hacmi bazında, bilişim sektörü de adet bazında ilk sırada yer aldı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Birleşme ve satın almalar 12 milyar dolara ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN