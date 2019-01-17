Birleşme ve satın almalar 12 milyar dolara ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimizyıl kurumsal dünyada birleşme ve satın almada 12 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Danışmanlık firması Ernst&Young'ın hazırladığı birleşme ve satın alma raporuna göre 2017'ye kıyasla işlem hacmi artarken, işlem adedinde düşüş oldu. Değeri açıklanan 83 işlem, toplam 9.3 milyar dolar tutarında hacim oluşturdu. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim 12 milyar dolara çıktı. 2018'de finansal hizmetler sektörü işlem hacmi bazında, bilişim sektörü de adet bazında ilk sırada yer aldı.