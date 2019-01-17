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Dikkat! O primleri devlet ödüyor

Ev işlerinde çalıştırdığınız gündelikçi ve bakıcıları sigorta yaptırmayı unutmayın. 10 günden çok çalıştırdığınız yardımcılarınız için yatıracağınız primleri devlet karşılıyor. İşte ödemeler ve haklar ile ilgili diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 11:45
Dikkat! O primleri devlet ödüyor

Evimize gelen gündelikçiler, ya da bahçe işlerinde, hasta veya çocuk bakımında çalıştırdığımız bakıcılar sizi işveren haline getiriyor. Bu da bu insanların sosyal güvenlik çatısı altına almanız anlamı taşıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre evinizde çalıştırdığınız gündelikçi haftada bir gün bile gelse onu sigorta yapmanız gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu işlemleri kolaylaştırmış durumda. Cep telefonunuzdan yapacağınız birkaç işlemle sigortayı kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için bu tür işlerde çalışanları ikiye ayırmak lazım. 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar için sigorta işlemleri de farklı uygulanıyor.

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Dikkat! O primleri devlet ödüyor
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