Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

BUGÜN NELER OLDU

MerkezBankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Karar sonrası dolar 5.42 TL'den 5.38'in altına gerilerken, Türkiye tahvilleri değer kazandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada son dönemdeki verilerin ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiğine işaret ettiği belirtildi. Dış talebin gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği vurgulanan duyuruda, "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğine de dikkat çekildi.