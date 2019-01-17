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O anlaşmaya ilişkin değişiklikler 'de yayımlandı!

Moldova ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşmasına ilişkin getirilen değişiklikler, 'de yayımlandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 11:54

Kişinev'de 17 Ekim 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Kasım 2012 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Protokol" kapsamında iki ülke arasındaki vize uygulamasına ilişkin değişiklikler yayımlandı.

Buna göre Türkiye ve Moldova vatandaşları, iki ülke arasındaki karşılıklı seyahatleri teşvik amacıyla, kimlik kartları dahil tüm seyahat belgeleriyle "birbirini takip eden 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde karşılıklı ülkelere giriş-çıkış, transit geçişlerde, kısa süreli ikametlerde" vizeden muaf tutulacak.

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O anlaşmaya ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı!
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