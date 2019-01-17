HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ocak gram tam çeyrek altın fiyatları burada!

Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? gram tam fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde hemen her gün en çok aratılan konular arasında altın yer almaktadır. Öyleki döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen ve vatandaşlar tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım aracıdır. Yatırım aracı olmasının yanında birde kültür faktörü vardır. Altın, bizim kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yeni evli çiftlerden yatırımcılara kadar her kesimi kapsar. Haftanın ortasında Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Merakla araştırılan o sorunun yanıtını bu başlık altından bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:27
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ocak gram tam çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları konusunda son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. Bunun başlıca sebepleri arasında ise düğünlerde takı olarak kullanılması, yatırım yapmak isteyen vatandaşların ise döviz kurları yerine ellerinde bulunan paraları altına yatırmayı tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Haftanın ortasında 17 Ocak Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Merakla araştırılan o sorunun yanıtını, uzman ve analistlerin tahminlerini bu başlık altından bulabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve uzman tahminlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında gelmektedir. Bunun başlıca nedeni ise hem çeyreğe benzerliği hem de fiyat olarak ucuz olmasıdır. Özellikle düğünlerde takılması tercih edilen gram altın bu sabah, 222,84 liradan alınırken, 222,89 liradan satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ocak gram tam çeyrek altın fiyatları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN