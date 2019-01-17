Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ocak gram tam çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları konusunda son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyorlar. Bunun başlıca sebepleri arasında ise düğünlerde takı olarak kullanılması, yatırım yapmak isteyen vatandaşların ise döviz kurları yerine ellerinde bulunan paraları altına yatırmayı tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. Haftanın ortasında 17 Ocak Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Merakla araştırılan o sorunun yanıtını, uzman ve analistlerin tahminlerini bu başlık altından bulabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve uzman tahminlerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen altın türleri arasında gelmektedir. Bunun başlıca nedeni ise hem çeyreğe benzerliği hem de fiyat olarak ucuz olmasıdır. Özellikle düğünlerde takılması tercih edilen gram altın bu sabah, 222,84 liradan alınırken, 222,89 liradan satılıyor.