Yabancılara konut satışında rekor

BUGÜN NELER OLDU

Yabancılarakonut satışı 2018'de tüm zamanların rekorunu kırarak 40 bin sınırına ulaştı. Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yılsonuna göre yüzde 78.4 artarak 39 bin 663'e ulaştı. Türkiye genelinde 2018'de satılan konut sayısı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 oldu. Türkiye genelinde 2017 yılında sadece 4 ilde yabancılara satılan konut sayısı bini geçerken, bu sayı 8'e yükseldi. Faizdeki artışa rağmen konut satışlarındaki düşüşün yüzde 2'de kaldığına dikkat çeken sektör yetkilileri, bu yıl 1.5 milyon hedefine ulaşılacağı görüşünde. Ayrıca Türkiye'nin, 1 milyon 375 bin konut satış adediyle 2012'den bu yana Avrupa birinciliğini koruduğu vurgulandı.