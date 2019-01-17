Yapay zekâyı 5G’de deneyen ilk operatör

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TürkTelekom (TT), 5G ve yeni nesil sabit şebeke servisleri yönetiminde yapay zekâ ve makine öğrenme teknolojilerini deneyen ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia işbirliği ile gerçekleştirdikleri denemelerde, yapay zekâ teknolojilerinin 5G mobil ve sabit şebeke performansına olan pozitif etkilerini gösterdiklerini belirterek "Yeni teknolojiyle abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunacağız" dedi. Nokia Türkiye Başkanı Mikko Lavanti ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti anlattı.