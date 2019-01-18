Fiba CPM’in ilk projesi, Gebze Center AVM oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gebze Center AVM'nin tüm yönetim fonksiyonlarını devralan Fiba CPM, bundan sonraki süreçte kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getirmek için çalışacak.



Fiba CPM ile alışveriş merkezlerinde ileri standartlar oluşturarak kiracılar için ideal ortamı sunmayı ve ciro artışına da katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Hali hazırda Türkiye'de ve global arenada AVM yönetimi yapıyoruz. Bu tecrübelerin sektör paydaşlarımıza değer katacağını fark ettik" dedi ve ekledi:



"Bu değeri hem kendi ticari gayrimenkullerimize hem de diğer kurumlara aktarmak için Fiba CPM'i kurduk. Fiba CPM çatısı altında kiralama, varlık yönetimi, proje yönetimi, mimari tasarım ve inşaat yönetimi, finans ve mali işler, AVM yönetimi ve operasyonu, pazarlama gibi alanlarda 360 derece yönetim anlayışı ile hizmet veriyoruz. Doğuş GYO'nun FİBA CPM'e güvenmesi ve bölgedeki tek AVM olan Gebze Center yönetimini bize vermesinden dolayı mutluyuz."

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