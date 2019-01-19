Çanakkale Köprüsü 1 yıl erken açılacak

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temellerinin yüzdürülmesi törenine katıldı. Yıldırım, köprü açılışının 2023 yılına planlandığını, ancak planlanan zamandan önce, 18 Mart 2022'de açılacağı müjdesini verdi. Yıldırım, "3 yıl sonra inşallah 2022'de 'deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak. Çanakkale Boğazı köprüyle 4 dakikada geçilecek" dedi. Bu projeyle dünyaya, dosta, düşmana mesaj verildiğinin altını çizen Yıldırım, "Öldük, bittik, kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla" diye konuştu.Çanakkale Köprüsü'nde mühendislik harikası bir iş yapıldığını anlatan Yıldırım, denize indirilen blokların sıradan bir iş olmadığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise yaklaşık 3 milyar 100 milyon euro yatırım tutarıyla Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul Boğazı'nın iki kat uzunluğunda olduğunu söyledi.KÖPRÜNÜN uzunluğunun, bağlantılarıyla beraber 5 kilometreyi bulduğunu belirten Yıldırım, "Açıklığı ise 2023 metre. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Bugüne kadar yapılmış köprüler içinde, iki kolon arasındaki mesafesi en uzun olanı. Bu bir ilk, ilkler Türkiye'ye yakışır" dedi. Yıldırım, İstanbul- İzmir otoyolunun hızla devam ettiğini kaydetti.