Akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş TÜRKAK

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Türkiye'de uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti veren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi. Söz konusu düzenleme yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçilmesi amacıyla yapıldı. TÜRKAK'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi TÜRKAK'ın görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz" dendi.