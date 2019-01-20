HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş TÜRKAK

Akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019
Akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş TÜRKAK
Türkiye'de uygunluk değerlendirmesi alanında akreditasyon hizmeti veren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi. Söz konusu düzenleme yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçilmesi amacıyla yapıldı. TÜRKAK'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi TÜRKAK'ın görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz" dendi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş TÜRKAK
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN