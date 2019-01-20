Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları 20 Ocak

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde akla gelen ilk hediye altın olurken birikim aşamasında da dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok tercih edilen yatırım aracı altındır. 20 Ocak altın fiyatları için ilgili araştırmalarına devam eden vatandaşların soru işaretlerine burada yanıt verdik.

20 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın, en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerin gram altını vatandaşın yeni gözdesi yaptı. Gram altın 20 Ocak Pazar günü 219,31 TL'den alınırken 219,42 TL'den satılıyor.