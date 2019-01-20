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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek 20 Ocak

Ülkemizdeki bireylerin büyük çoğunluğu konusunda araştırmalar yapıyor, yaşanan son dakika gelişmeleri altın fiyatlarında değişimlerin yaşanmasına sebep oluyor. 20 Ocak altın fiyatları ne kadar? Sosyal olarak da son derece önemli olan bu konuda vatandaşlar oldukça ilgili. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki anlık değişimleri, son detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 09:44
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları 20 Ocak

Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Düğünlerde akla gelen ilk hediye altın olurken birikim aşamasında da dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok tercih edilen yatırım aracı altındır. 20 Ocak için ilgili araştırmalarına devam eden vatandaşların soru işaretlerine burada yanıt verdik.

20 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

, en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır özellikle fiyatlarındaki değişimlerin gram altını vatandaşın yeni gözdesi yaptı. Gram altın 20 Ocak Pazar günü 219,31 TL'den alınırken 219,42 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram ve Çeyrek altın fiyatları 20 Ocak
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