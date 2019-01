‘Alışveriş yolu’ mağazalara ciro rekoru kırdıracak

BUGÜN NELER OLDU

Ekim 2019'da tamamlanacak ve İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3.5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda yeni bir perakende modeli gelişiyor. 446 kilometreden oluşan yolun şimdilik Gebze-İzmir arası güzergâhında restoran, market ve mağazalardan oluşan 33 tesisi Oksijen markası altında faaliyete sokan Otoyol AŞ Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil, Türkiye'ye 'alışveriş yolu' adında yeni bir konsept kazandırdıklarını söyledi. Bugüne kadar her bir tesise ortalama 7-10 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Gürdil, yol tamamlandığında ise toplam 33 tesise ortalama 120 milyon dolar yatırım yapmayı öngördüklerini söyledi. Gürdil, açıldıkları günden bu yana Bursaİstanbul arası trafiğin yüzde 24 büyüdüğünü, otoyolun transite bağlanmasıyla 5 yıl içinde mağazaların bu bölgede ciro rekorları kıracağını ifade etti. Vatandaşın yol üstünde gördüğü, uğrayıp deneyimlediği pek çok yerel markanın kendilerinden mağaza yeri istediğini dile getiren Gürdil, "Her tesisin konsepti birbirinden farklı. Bursa- Gemlik arası her gün 4 bin araç gidip geliyor. Yolda 21 çıkışımız var. 11'i Bursa-İzmir, 11'i İzmir- Bursa arası olmak üzere 22 tesis daha yapacağız" diye konuştu. Şu anda 700 bin metrekarelik bir alanı yönettiklerini dile getiren Gürdil, yolun tamamı bittiğinde bu rakamın 2.1 milyon metrekareye ulaşacağını kaydetti. Gürdil, tesislerin özellikle bölge halkı için ciddi bir istihdam imkanı sağladığını vurguladı.Son10 ayda 41 bin araç trafiği oluştuğunu bu rakamın özel günlerde 84 bini geçtiğini vurgulayan Gürdil, "70 kişilik güvenlik ekibimiz var. Bin 500 noktayı kameralarla gözlemleyebiliyoruz. Araçlar için de müthiş bir şov alanı yarattık. Perakende için yepyeni bir alan olacak. Otomobil şirketleri galerilerini ya da araçlarını sergileyebilecek" dedi. Yola özgü projeler de yapacaklarını belirten Gürdil, ilerleyen günlerde yeni konspetler oluşturacaklarını kaydetti.