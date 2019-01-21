Altın fiyatları son dakika | Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak Pazartesi

Toplumsal olarak büyük değer verdiğimiz altın, aynı zamanda kültürümüzün önemli bir yapı taşıdır. Düğünlerde gelin ve damada en çok armağan edilen nesne takı yani altındır. Birikim alanında da ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın bir numaralı yatırım aracıdır. 21 Ocak Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Okuyucuyu yormadan, salt bilgilerle hazırladığımız içeriğimizde altın fiyatları hakkındaki son dakika detaylarını öğrenebilirsiniz.

21 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Özellikle son yıllarda gram altın da tıpkı çeyrek altın gibi talep görmeye başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşın dikkatini gram altın çekti, gram altın düğünlerde de eskiye göre daha çok hediye edilmeye başlandı. 21 Ocak Pazartesi sabahı gram altın 219,29 TL'den alınırken 219,36 TL'den satıldı.