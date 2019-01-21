HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları son dakika | Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak Pazartesi

son dakika | Cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? 21 Ocak Pazartesi

Herkesin ilgilendiği altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri vatandaşın ilgiisinin daha da artmasına neden oluyor. Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında yer alan bugün ne kadar oldu? Haftanın ilk iş günü olan 21 Ocak Pazartesi özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, , yarım, tam ve hakkındaki son dakika gelişmelerini, anlık değişimleri ve uzman yorumlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 08:07
Altın fiyatları son dakika | Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak Pazartesi

Toplumsal olarak büyük değer verdiğimiz altın, aynı zamanda kültürümüzün önemli bir yapı taşıdır. Düğünlerde gelin ve damada en çok armağan edilen nesne takı yani altındır. Birikim alanında da ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın bir numaralı yatırım aracıdır. 21 Ocak Pazartesi ne kadar oldu? Okuyucuyu yormadan, salt bilgilerle hazırladığımız içeriğimizde altın fiyatları hakkındaki son dakika detaylarını öğrenebilirsiniz.

21 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Özellikle son yıllarda da tıpkı gibi talep görmeye başladı. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşın dikkatini gram altın çekti, gram altın düğünlerde de eskiye göre daha çok hediye edilmeye başlandı. 21 Ocak Pazartesi sabahı gram altın 219,29 TL'den alınırken 219,36 TL'den satıldı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika | Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak Pazartesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN