Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası

BUGÜN NELER OLDU

Yurtdışında geçen yıl 19.4 milyardolarlık projeüstlenen Türk müteahhitleri,bu projelerinyüzde 46'sınıAvrasya bölgesindegerçekleştirdi.TürkiyeMüteahhitler Birliği(TMB) BaşkanıMithat Yenigün,müteahhitlerin jeopolitikrisklere veticaret savaşlarınarağmen geçen yılyüzde 28.2'lik birartış yakaladıklarınıifade etti. Yenigün,2018'deki iş hacmininyüzde 46'sınınAvrasya, yüzde26'sının Orta Doğu, yüzde18'inin Afrika, yüzde 6'sınınAvrupa, yüzde 3.2'sininGüney Asya ve Uzak Doğuve yüzde 0.6'sının Amerikaülkelerinde oluştuğunu dilegetirdi. Yenigün, sektörün ilk3 pazarın Rusya (3.9 milyardolar), Suudi Arabistan (3 milyardolar) ve Katar (2 milyardolar) olduğunu kaydetti.