Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası

Yurtdışında geçen yıl 19.4 milyar
dolarlık proje
üstlenen Türk müteahhitleri,
bu projelerin
yüzde 46'sını
Avrasya bölgesinde
gerçekleştirdi.
Türkiye
Müteahhitler Birliği
(TMB) Başkanı
Mithat Yenigün,
müteahhitlerin jeopolitik
risklere ve
ticaret savaşlarına
rağmen geçen yıl
yüzde 28.2'lik bir
artış yakaladıklarını
ifade etti. Yenigün,
2018'deki iş hacminin
yüzde 46'sının
Avrasya, yüzde
26'sının Orta Doğu, yüzde
18'inin Afrika, yüzde 6'sının
Avrupa, yüzde 3.2'sinin
Güney Asya ve Uzak Doğu
ve yüzde 0.6'sının Amerika
ülkelerinde oluştuğunu dile
getirdi. Yenigün, sektörün ilk
3 pazarın Rusya (3.9 milyar
dolar), Suudi Arabistan (3 milyar
dolar) ve Katar (2 milyar
dolar) olduğunu kaydetti.