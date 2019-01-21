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Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası
Yurtdışında geçen yıl 19.4 milyar dolarlık proje üstlenen Türk müteahhitleri, bu projelerin yüzde 46'sını Avrasya bölgesinde gerçekleştirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin jeopolitik risklere ve ticaret savaşlarına rağmen geçen yıl yüzde 28.2'lik bir artış yakaladıklarını ifade etti. Yenigün, 2018'deki iş hacminin yüzde 46'sının Avrasya, yüzde 26'sının Orta Doğu, yüzde 18'inin Afrika, yüzde 6'sının Avrupa, yüzde 3.2'sinin Güney Asya ve Uzak Doğu ve yüzde 0.6'sının Amerika ülkelerinde oluştuğunu dile getirdi. Yenigün, sektörün ilk 3 pazarın Rusya (3.9 milyar dolar), Suudi Arabistan (3 milyar dolar) ve Katar (2 milyar dolar) olduğunu kaydetti.

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Avrasya pazarına Türk müteahhit damgası
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