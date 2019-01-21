D-8 ülkeleri ticareti "D8P Card" ile yapacak

Başkan Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi

D8P CARD (PAYMENT CARD)

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, "Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar." açıklamasında bulundu.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İŞ BİRLİĞİ

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, 2019 yılında üye ülkeler arasında, özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedeflediklerini vurgulayarak, Enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

TURİZM, ÇALIŞMA YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ POTANSİYEL ALANLARDAN BİRİSİ

Dato Ku Jaafar Ku Shaari, "Turizm, çalışma yapmayı planladığımız potansiyel alanlardan birisi. Umuyoruz ki 2019'da imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşması, 'Preferantial Trade Agreement' (PTA) anlaşması doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz" dedi.



Shaari ayrıca, "Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşması hayata geçecek ve aktif olarak kullanılacaktır. Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak" diye konuştu.