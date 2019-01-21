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Esnaf geçen yıl 18.7 milyar liralık kredi kullandı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Esnaf geçen yıl 18.7 milyar liralık kredi kullandı
Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018'de esnaf ve sanatkâra kullandırılan toplam kredi miktarı, yüzde 44 artışla 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Her yıl bütçe kanunu kapsamında, esnaf ve sanatkârlara faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanıyor. Kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı 2018 sonu itibarıyla 493 bin 704, kredi bakiyesi ise 31 milyar 126 milyon lira oldu. Esnaf ve sanatkarların faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için bu yıl 1.88 milyar lira ödenek ayrıldı. Söz konusu ödenek kapsamında yıl içinde 22 milyar lira kredi kullandırılacak.
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Esnaf geçen yıl 18.7 milyar liralık kredi kullandı
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