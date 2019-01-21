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İstanbullular dikkat! Bugün başladı... 1,5 ay kapalı kalacak!

istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı kalacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 13:46
İstanbullular dikkat! Bugün başladı... 1,5 ay kapalı kalacak!

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.

Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

Marmaray ilk kez banliyö hattına çıktı

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İstanbullular dikkat! Bugün başladı... 1,5 ay kapalı kalacak!
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