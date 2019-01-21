"Operatörlerin tüketiciye sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz"

Sayan AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiberde ortak paylaşım, mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi, 1 Ocak itibarıyla sona eren Adil Kullanım Kotasına (AKK) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKK'nin kaldırılması konusunda şu an süreci gözlemlediklerini, adil kullanım kotasının kalkması ile tarife fiyatlarının artacağı yönünde eleştiriler olduğunu belirten Sayan, "Şu an sunulan fiyatlar konuşulduğu şekilde değil. İlk başta operatörler 'Acaba fiyatlandırmada ne yapabiliriz?' diye çıktılar ama, 'Durun kardeşim olmaz.' dendiğinde durdular." dedi.

Ortaya çıkan bu yeni durumla internet fiyatlarının yavaş yavaş artacağı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Sayan, Türkiye'deki tüm sözleşmeli abonelerin, uygulamaya ücretsiz şekilde geçtiğini, yeni tarifelerin belirli hızlar için çok pahalı olmayan makul fiyatlarla sunulduğunu, belirli hızlarda da daha yüksek fiyatların bulunduğunu anımsattı.

Sayan, "Şu an ki aşamada ciddi bir fiyat yükselmesi yok." dedi.

"MÜŞTERİNİN BİLEREK, İSTEYEREK SEÇTİĞİ YÖNTEMLE BU İŞLERİN YAPILMASINDA ÇOK PROBLEM YOK"

Türkiye'de bir operatörün mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi konusundaki yaklaşımını değerlendiren Sayan, şunları söyledi:

"Hızlı Giriş seçeneğinde problem yok, dünyada da birçok platformda bu mevcut. Bununla ilgili esas problem bu değil. Daha önce sözleşme imzalayan mevcut abonelere, sonradan 'Ben şundan ücret alacağım.' demesine bir kere bizdeki regülasyon izin vermez. Ancak, çıkar der ki, 'Ben bundan sonra abonelerime, bunu yapmak isterlerse, şu koşullarda sunmak istiyorum.' der. Durduğumuz temel nokta burası. Limitsiz internetle ilgili de aynı şey söz konusu, bizim durduğumuz temel nokta buydu. Rekabetin olduğu ortamda, farklı tarife seçenekleri ya da farklı giriş seçenekleri ile müşterinin bilerek, isteyerek seçtiği yöntemle bu işlerin yapılmasında çok problem yok. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet. Asıl meselemiz bu, sürpriz olmasını istemiyoruz."

"NE FATURALARDA NE UYGULAMALARDA SÜRPRİZE İZİN VERMEK İSTEMİYORUZ"

Sayan, "Piyasanın genişlemesi için tüketici memnuniyetinin ve tüketicilerin sahip olduğu hiç bir hakkın geriye dönük kaybolmasına, tüketicinin konforunu azaltıcı yönde değil, ancak tarife boyunca artırıcı yöndeki şeylere izin veriliyor. Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere bu abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, müşterinin kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Limitsiz internet de dahil, tüm şirketler için mevcut müşterinin haklarının korunması gerek. Ne faturalarda ne uygulamalarda sürprize izin vermek istemiyoruz. Biz de sürpriz yapmıyoruz. AKN'yi biz çok önceden duyurduk, daha öngörülebilir bir sektör olması herkesin yararına." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK PAYLAŞIM VE FİBERLEŞME DE ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde üzerinde duracakları konular arasında "Ortak paylaşım ve fiberleşme" konularının bulunduğunu belirten Sayan, bu konuda çok ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

Sayan, "Şu dönem üstünde duracağımız şey gerek mobilde, gerek sabitte ortak paylaşımın artması, ülke kaynaklarının yurt dışına gitmemesi, mümkün olduğunca fazla paylaşımın sağlanması. Ortaklığın nasıl yapılacağı konusunda çalışacağız. Türk Telekom'un da haklarına halel gelmeyecek şekilde, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacağız." diye konuştu.