6 milyar dolar ciro 10’a katlanacak

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın öncelikli sektör olarak belirlediği savunma sanayisi hedef büyüttü. Halen dünya çapında ilk 100'e giren Türk şirketleri ASELSAN (57), TAİ (61), STM (97) ve ROKETSAN'a (98) 6 yeni şirket daha eklenecek. Savunma sanayii şirketlerinin 6 milyar dolar olan cirosu 10'a katlanacak. Sektörün ihracatı 50 milyar dolara çıkacak. Sektörde istihdam edilen uzman personel sayısı da 500 bini bulacak. İnsansız Hava Aracı Anka'nın geliştirilen PD-170 isimli yerli motoru 2023'e kadar hazır olacak. Altay tankına yerli güç paketi geliştiriliyor. PD-220 motoru, Baykar Makina tarafından geliştirilen Akıncı İHA platformuna güç verecek. Orta menzilli seyir füzesi üretilecek. İlk yerli harita-görüntü sistemi kullanıma açılacak. Atmaca'nın seri üretimine başlanacak.