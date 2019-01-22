Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak Çarşamba gram tam çeyrek altın fiyatları

Altın vatandaşlarımız tarafından en çok benimsenen yatırım araçlarından olmasının yanı sıra vatandaşlarımız tarafından da döviz kurunun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Birçok birey piyasaları takip etmeye devam ederken altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunu aratıyorlar. Ülkemizde dolar ve euro gibi yatırım aracı olması ile birlikte onlardan ayrılan yönü ise özellikle hediyelşme yönüyle ciddi derecede al benisi olan bir altın türüdür. Peki 23 Ocak Çarşamba gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki gelişmeler, uzman yorumları ve anlık değişimlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...