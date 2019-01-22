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bugün ne kadar? 23 Ocak Çarşamba gram tam fiyatları

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok benimsenen, bireylerin yatırım ve hediyeleşme aracı olarak daha çok tercih ettiği altın, hemen her gün en çok aratılan konular arasına girmektedir. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu özellikle piyasaların hareketli olduğu günlerde oldukça artıyor. Döviz kurları ile paralel bir şekilde artış veya iniş gösteren gram, tam, cumhuriyet ve fiyatları hakkındaki gelişmeler, uzman yorumları ve anlık değişimlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.1.2019 08:34
Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak Çarşamba gram tam çeyrek altın fiyatları

Altın vatandaşlarımız tarafından en çok benimsenen yatırım araçlarından olmasının yanı sıra vatandaşlarımız tarafından da döviz kurunun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracıdır. Birçok birey piyasaları takip etmeye devam ederken altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunu aratıyorlar. Ülkemizde dolar ve euro gibi yatırım aracı olması ile birlikte onlardan ayrılan yönü ise özellikle hediyelşme yönüyle ciddi derecede al benisi olan bir altın türüdür. Peki 23 Ocak Çarşamba gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki gelişmeler, uzman yorumları ve anlık değişimlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak Çarşamba gram tam çeyrek altın fiyatları
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