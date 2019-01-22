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bugün ne kadar oldu? Gram tam ve fiyatları 22 Ocak

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde hemen her zaman en çok aratılan konular arasında olan ve döviz kurlarının aksine vatandaşlarımız tarafından daha çok benimsenmiş bir yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Birçok vatandaş piyasaları yakından takip ederken, altın fiyatları ne kadar oldu sorusunu sıkça aratıyor. Haftanın ikinci iş günü olan 22 Ocak Salı günü gram, tam, cumhuriyet ve fiyatları hakkındaki gelişmeler, uzman yorumları ve anlık değişimlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.1.2019 08:30
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler hemen her gün vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında ilk sırada geliyor. Ülkemizde dolar ve euro gibi bir yatırım aracı olarak görülen altın, döviz kurlarının aksine daha halk tarafından daha çok benimsenmiştir. Yatırım aracı olmasının yanında hediyeleşme maksatlı olarak da kullanılıyor. Özellikle yeni evlenen çiftler, çocuğu olan çiftlere gibi tercih edilen takı takma alışkanlıklarında bir numaralı tercihtir. Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ise günün en çok aratılan konuları arasında bulunmaktadır. Haftanın ikinci iş günü olan 22 Ocak Salı günü gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki gelişmeler, uzman yorumları ve anlık değişimlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram tam ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak
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