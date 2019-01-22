Davos zirvesi bugün başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayacak ve üç gün sürecek. Zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Ana teması 'Küreselleşme 4: Dördüncü sanayi devrimi çağında küresel yapıyı şekillendirmek' olan zirvede, 350 oturum yapılacak. Bu yıl 49'uncu kez gerçekleştirilecek zirvede Türkiye'yi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmesi bekleniyor.60'tan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde 2019 görünüm raporunu Davos'ta yapacak.Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, ABD'li sihirbaz David Blaine, 30 yıl önce HTML programlama dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kuran İngiliz bilgisayar profesörü Tim Berners-Lee ve Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi de katılımcılar arasında dikkat çekiyor.WEF'in yıllık olarak yayınladığı küresel risk analizine göre, iklim değişikliği ve sıra dışı hava olayları dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu tehlikeler listesinin başında geliyor. Yatırımcılar, ABD-Çin ticaret savaşında Davos'un dönüm noktası olabilmesini ümit ederken, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan, Davos'ta ABD'nin ülkesine karşı başlattığı ticaret savaşının ne kadar zarar verdiğini ve bazı ekonomistlerin korktuğu kadar hızlı bir şekilde Çin ekonomisinin yavaşlayıp yavaşlamadığını anlatacak. Robotik gelişmeler, yapay zeka ve dijitalleşme Davos'un diğer konularını oluşturuyor.