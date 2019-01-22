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, ’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktörü Arvid Tuerkner, "Bankamız, 2018 yılında Türkiye’de toplam 34 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptı" dedi. Tuerkner, 2019 yılında da aynı seviyede yatırım hedeflediklerini belirtti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 10:14
EBRD, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak

Tuerkner, 2019'da da Türkiye'ye geçen yıl yaptıkları yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

TÜRBÜLANSA RAĞMEN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ TEMELLERİ ORTADA

Tuerkner, "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon avroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon avro düzeyine çıkardı. Türbülansa rağmen Türkiye'nin güçlü temelleri ortada. Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye'yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye'nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var" açıklamasında bulundu.

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EBRD, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak
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