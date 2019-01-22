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Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Elektrik desteğinden 10 milyon kişi faydalanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ihtiyaç sahiplerine elektrik desteği üç bakanlığın gruplama çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75, 3 kişi yaşayanlarda 100, 4 kişi yaşayan hanelerde 125, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın programlamasından sonra başlayacak" dedi.

2.5 MİLYON HANE
Enerji Bakanı Dönmez, elektrik desteğinden 2.5 milyon hanede 10 milyon vatandaşın yararlanacağını da belirtti.
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