Fırsatçı marketten hesabını sorarız

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faiz oranları ve enflasyondaki düşüşe rağmen marketlerdeki fiyatların hâlâ aynı olduğunu belirterek, "Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Kimseye 'zararına iş yap' demiyoruz ancak faiz oranları da enflasyon da belli oranda düşmüş. Hâlâ marketlerde fiyatlar düşmüyor. Anlaşılan bazıları krizi fırsata çevirme derdinde. Birilerinin 'piyasa şartları' kılıfıyla fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Bu marketlerden, halkımızı sömürenlerden hesabını sorarız" dedi.Ürünlerin üreticiden çıkış fiyatının ortada olduğunu söyleyen Erdoğan, "Her şey ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir düşüş söz konusu değil. Hâlâ 'vatandaşımı nasıl sömürürüm' gayreti içerisindeler. Herkesi bu konuda insafa, vicdana ve hepsinden önemlisi ahlâka davet etme görevliliği noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikâyetleri kulak arkası edemeyiz. Böyle dönemler kârı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar" mesajı verdi.2018'de yaşanan ekonomik dalgalanmada bazı kesimlerin iyi imtihan vermediğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı. Teşvikler, yapılandırmalar, muafiyetler... Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi bizi çok üzmüştür."16yılda ekonomiyi iş dünyasıyla 3.5 kat büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, "İlk 10 ekonomi arasına da sizlerle birlikte yükseleceğiz. 2023 hedeflerimize sizlerle ulaşacağız" dedi. Türkiye'nin en büyük sorununun dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki kifayetsizler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kendi tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre katkısı olamaz" dedi.TOBBBaşkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da Brexit sıkıntısı, ABD-Çin, Rusya-Ukrayna gibi artan ikili gerilimler, Irak ve Suriye'deki durum, küresel ticarette büyüyen korumacılık eğilimlerinin ticaret, yatırım ve fon akışını olumsuz etkilediğini belirterek, "Dışarıda hava bozarken, içeride safları sıklaştırmalıyız" dedi. Güven ve istikrar muhafaza edildiği taktirde ekonomide yeni bir atılım başlayacağını, reform ateşinin güçleneceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Sizin önderliğinizde başlatılacak, cesur ve ezber bozan yeni bir yatırım hamlesi, küresel rekabette bizi öne çıkaracaktır" diye konuştu. KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının nakit açığı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Finansmana erişimde sıkıntı var. Yüksek kredi faizleri, reel sektörün yakasını bırakmıyor. Yaptığımız işin bereketi kalmıyor. Ne yatırım yapabiliyor ne de iş hacmimizi artırabiliyoruz."ABDBaşkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde "75 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamalıyız" dediğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben konuyu açmadan 'Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demirçelikte arkadaşlarımız çalışsınlar' dedi."