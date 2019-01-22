İhracatçıya yarım milyarlık fuar desteği

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanlığı, 2018'de 520 milyon TL fuar desteği ödemesi yaptı. 60 ülkede 279 milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. Türk şirketlerin 100 ülkede 1.649 fuara bireysel katılımları desteklendi. Bireysel katılım sağlanan sektörel fuarlardan 163'ü prestijli fuar kapsamına alındı. Böylece, firmaların yüksek destek limitlerinden yararlanması sağlandı. 2019'da Rusya'da düzenlenecek 'Army 2019', silah, mühimmat ve avcılık ekipmanlarının tanıtılacağı Almanya'daki 'IWA 2019', tekstil, hazır giyim, ayakkabıların tanıtılacağı ABD'deki 'Magic', değerli maden ve mücevheratın tanıtılacağı Çin'deki 'Hong Kong International Jewellery Show 2019' gibi fuarlara milli katılım organizasyonu düzenlenecek. 400'den fazla fuara bireysel katılım desteklenecek.