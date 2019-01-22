Kart borcuna HALK desteği

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Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçluları için paket hazırladı. Banka, kredi kartı sahiplerinin borçlarını 'Halk Destek Kredisi' ile yapılandıracak. Halkbank'ın bireysel müşterilerine yönelik geliştirdiği özel çözümle kredi kartı sahipleri, aylık yüzde 1.10'dan başlayan faizlerle 60 aya varan vade imkânından yararlanabilecek.Halkın Bankası olma misyonuyla geliştirdikleri ürünlerle müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz" dedi.Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecek. "Halk Destek Kredisi"ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi: "Adını halktan alan bir banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız."