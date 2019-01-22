VakıfBank Genel Müdürü Özcan:Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası'nda ekonomiye yönelik önemli açıklamarda bulunuyor. Özcan, "Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

14 MİLYAR DOLAR CİVARINDA KAYNAĞI TÜRKİYE EKONOMİSİNİN HİZMETİNE SUNDUK

Özcan ayrıca, "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk." dedi.

ANAPARA BORCUNU 1 YIL İÇİNDE ÖDEYENDEN FAİZ ALINMAYACAK

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: (Yasal takipteki Vakıfbank müşterileri) Anapara borcunu defaten ya da 1 yıl içinde ödeyin, faiz almayalım diyoruz."

10 GÜNDE 7 BİN ŞİRKET BAŞVURU YAPTI

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, KOBİ Değer Paketi ile ilgili olarak, "Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı. Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü." dedi.