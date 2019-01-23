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1 kavanoz 100 liradan satılıyor... Talep yağıyor!

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 17:26
1 kavanoz 100 liradan satılıyor... Talep yağıyor!

Karadenizli balıkçılar tarafından bol olduğu dönemde daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, 'ta tezgahlarda kavanozu 100 liradan satışa sunuluyor.

Av sezonunun geride kalan dört aylık bölümünde balıkçıların bol miktarda ağlarına takılan ve bir kısmı daha sonra tüketilmek üzere tuzlanan palamutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Balıkçı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'de avcılığının sona erdiğini anımsattı.

Bu sezon bol miktarda palamut avlandığını vurgulayan Gündoğdu, avlanan balıkların iri olanlarından tuzlama yaptıklarını belirtti.

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1 kavanoz 100 liradan satılıyor... Talep yağıyor!
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