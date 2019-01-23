1.2 milyon gence işbaşı desteği

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Yeni Ekonomi Programı kapsamında 2 milyon gence iş sözü veren hükümet, işbaşı eğitim programı kapsamında yapılan ödeme miktarını artırdı. Yaklaşık 1.2 milyon kişinin katılması beklenen işbaşı eğitim programı kapsamında 18-29 yaş arası gençlere verilen günlük harçlık 61.65 TL'den 77.7 liraya çıkarıldı. Siber güvenlik, kodlama, endüstriyel robot, mobil yazılım, bulut teknolojisi gibi mesleklere yönelik programa katılan gençlere devlet aylık yaklaşık 2 bin lira harçlık verecek.Bu kapsamda gençlere 18 bin liralık destek sağlanmış olacak. İşsizlik ödeneği alanların da günlük ödemesi 30.82 liradan 38.85 liraya çıkarılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın 1 Ocak'tan itibaren işbaşı eğitim programına katılım sağlanan günleri kapsayacağını söyledi.Programa katılan öğrencilere yapılacak ödeme miktarı ise 46.23 liradan 58.27 liraya çıkartıldı. İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor.