Anaparayı ödeyenin faizi silinecek

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VakıfbankGenel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiye destek olmak kredi kartı borçluları, kredi borçluları ve yasal takibe alınmış borçlarla ilgili 3 kampanya yaptıklarını söyledi. Kart borçluları için 24 ve 60 ay vadede 1.10 ve 1.20 faizle kredi hazırladıklarını söyleyen Özcan, kredi kartı borçlarının yapılandırılması kampanyasına 200 binin üzerinde başvuru beklediklerini belirtti. Bankaya borcu olan ancak Aralık 2018 itibarıyla borcunun vadesi 30 günü aşmış olan ve ödeme sıkıntısı olan kredi müşterileri için de kampanya düzenlediklerini söyleyen Özcan, "100 bin TL'ye kadar kredi borcu aylık yüzde 0.98 faizle yapılandırılacak" dedi. Özcan, takibe düşmüş borçluların anapara borcunu 1 yıl içinde ödeyenin faizini sileceklerini de anlattı. Bütün kampanyaların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü aktaran Özcan, "Sokağa atacak 1 liramız yok" mesajı verdi. Özcan, 550 milyon TL karşılığı 8 yıl vadeli bir kredi temin ettiklerini hatırlatarak, yeni bir kampanya daha hazırladıkları mesajını verdi. Sektörün elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Sadece kamu değil tüm bankalar bu fedakârlığı yapmalı" dedi.Yeni hükümet sistemi ile karar alma süreçlerinin çok hızlandığını belirten Özcan, "Yapısal değişim ve dönüşüm sayesinde Türkiye artık tünelden çıktı, türbülansı geride bıraktık" dedi.14bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi için kendilerine 10 günde 7 bin şirketin başvuru yaptığını, 2.5 milyar TL kredi talebinde bulunduklarını söyleyen Özcan, "Başvuranların imalatçı ve ihracatçı olanları 2 bin firma" diye konuştu.