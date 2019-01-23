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Milli teknoloji için 342 firmalı işbirliği

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Milli teknoloji için 342 firmalı işbirliği
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük kümelenmesi haline gelen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), 2019'a 27 yeni firmanın katılımıyla büyüyerek başladı. SAHA İstanbul'un üye sayısı, 11'i üniversite olmak üzere 342'ye yükseldi. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 27 firma tarafından kurulan SAHA İstanbul'un, kısa sürede Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğine işaret ederek, "Milli sistemleri ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.
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Milli teknoloji için 342 firmalı işbirliği
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