Milli teknoloji için 342 firmalı işbirliği

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninsavunma, havacılıkve uzay sanayisindekimilli teknolojihamlesine destekvermek amacıylafaaliyet gösterenve ülkenin en büyük kümelenmesihaline gelen Savunma,Havacılık ve Uzay KümelenmesiDerneği (SAHA İstanbul), 2019'a27 yeni firmanın katılımıyla büyüyerekbaşladı. SAHA İstanbul'unüye sayısı, 11'i üniversite olmaküzere 342'ye yükseldi. SAHAİstanbul Yönetim Kurulu BaşkanıHaluk Bayraktar, 27 firma tarafındankurulan SAHA İstanbul'un,kısa sürede Türkiye'nin en büyüksanayi kümelenmesi haline geldiğineişaret ederek, "Milli sistemleriülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz"dedi.