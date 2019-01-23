Milli teknoloji için 342 firmalı işbirliği

Türkiye'nin
savunma, havacılık
ve uzay sanayisindeki
milli teknoloji
hamlesine destek
vermek amacıyla
faaliyet gösteren
ve ülkenin en büyük kümelenmesi
haline gelen Savunma,
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi
Derneği (SAHA İstanbul), 2019'a
27 yeni firmanın katılımıyla büyüyerek
başladı. SAHA İstanbul'un
üye sayısı, 11'i üniversite olmak
üzere 342'ye yükseldi. SAHA
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Bayraktar, 27 firma tarafından
kurulan SAHA İstanbul'un,
kısa sürede Türkiye'nin en büyük
sanayi kümelenmesi haline geldiğine
işaret ederek, "Milli sistemleri
ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz"
dedi.