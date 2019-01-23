Pazarcıydı üretici oldu! Bir yılda 48 ton üretti...

Semt pazarlarında sebze meyve satarak geçimlerini sağlayan İbrahim ve Fatma Acar çiftinin, 2017 yılında Bakanlığa yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı.

Aldıkları 30 bin lira hibe destekle Edebey Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan 100 metrekarelik arazide örtü altında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan girişimciler, zaman içinde yaklaşık 45 bin lira maliyetle kurdukları seranın büyüklüğünü iki katına çıkardı. Bir yılda 48 ton mantar yetiştiren Bursalı çift, ürünlerini semt pazarlarındaki tezgahlarında satıyor.