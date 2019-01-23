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Pazarcıydı üretici oldu! Bir yılda 48 ton üretti...

'nın İnegöl ilçesinde pazarcılık yaparken Tarım ve Orman Bakanlığının " Projelerinin Desteklenmesi Programı"ndan yararlanarak eşiyle birlikte üretimine yönelen kişi, bir yılda 48 ton ürün elde etti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 13:47
Pazarcıydı üretici oldu! Bir yılda 48 ton üretti...

Semt pazarlarında sebze meyve satarak geçimlerini sağlayan İbrahim ve çiftinin, 2017 yılında Bakanlığa yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı.

Aldıkları 30 bin lira hibe destekle Edebey Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan 100 metrekarelik arazide örtü altında yetiştirmeye başlayan girişimciler, zaman içinde yaklaşık 45 bin lira maliyetle kurdukları seranın büyüklüğünü iki katına çıkardı. Bir yılda 48 ton mantar yetiştiren Bursalı çift, ürünlerini semt pazarlarındaki tezgahlarında satıyor.

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Pazarcıydı üretici oldu! Bir yılda 48 ton üretti...
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