Türkiye kilit rol oynayacak

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen ve 110 ülkeden 3 binden fazla işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 49. Dünya Ekonomik Forumu dün başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra karar mekanizmalarını hızlandıran, ekonomide dengeleme ve değişim sürecini başlatırken, dış politikada izlediği stratejilerle söz sahibi haline gelen Türkiye'nin başarısı iki kritik kurumun da değerlendirmelerine damga vurdu.



TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Martina Larkin, Türkiye'nin yeni dönemde çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Martina Larkin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan çok taraflı sistemin herkesi etkileyen çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "İklim değişikliği, gelir eşitsizliği veya insani krizler gibi en acil küresel sorunların çözülememesi, küresel işbirliği için yeni bir çerçeve bulmamızı acil hale getiriyor" diye konuştu.



BÖLGEDE GÜÇLÜ ETKİYE SAHİP

Küresel yapıyı yeniden tasarlamaya büyük bir ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Larkin, "Türkiye, bu yeni dönemde çok önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, önemli bir uluslararası aktör ve bölgede güçlü bir etkiye sahip. Bu sadece hızlı büyüyen bir G-20 ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda güçlü kültürel, tarihi ve siyasi köklerinin yanı sıra Boğaziçi Köprüsü gibi Batı'yı Doğu'ya veya Doğu'yu Batı'ya bağlayan kendine özgü konumu var" dedi.



DİPLOMATİK ÇABALARDA ÖNCÜ

Türkiye'nin, insani konular dahil olmak üzere birçok küresel konuyu ele almak için diplomatik çabaların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğinin altını çizen Martina Larkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yeni dönemde insani krizleri önlemek üzere çok hızlı ve proaktif çözümler bulmak için önemli bir paydaş olabilir. Türkiye, dinamik ve genç nüfusu, girişimci geleneği ve teknolojik gelişime olan ilgisi ile büyük bir potansiyele sahiptir."



EBRD'DEN 1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euroluk yatırım yaptığını belirterek, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz" dedi. Tuerkner, 2018'in jeopolitik gerilimlerin, ekonomik yavaşlamanın olduğu, para biriminde değer kayıplarının yaşandığı ve yatırımcı algısının zayıfladığı, zorlu bir yıl olduğunu ancak EBRD'nin, Türkiye ekonomisine olan güçlü bağlılığını koruduğunu söyledi. Arvid Tuerkner, EBRD'nin, Türkiye'de yerel para birimini cinsinden finansmana olan desteği artırarak ülkedeki toplam yatırımlar içerisinde yerel para biriminin payını 3'te bire yükselttiğini belirterek, "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228.8 milyon euroya eş değer Türk Lirası işlemini, geçen yıl 331 milyon euroya çıkardı" dedi.



TEMELLERİ ÇOK GÜÇLÜ

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, türbülansa rağmen Türkiye'nin güçlü temellerinin ortada olduğunu, büyümenin bu yılın ikinci yarısından itibaren artmasını beklediklerini söyledi.



TÜRK EKONOMİSİ ÇOK DİRENÇLİ

Birleşmiş Milletler (BM) ekonomi uzmanı Yasuhisa Yamamoto, "Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye zor zamanlar geçirdi ama döviz kurundaki volatiliteyi azaltmayı başardı" dedi. BM'nin "Dünya Ekonomik Durumu ve 2019 Beklentileri" raporunda Türkiye'nin yerini değerlendiren Yamamoto, Merkez Bankası'nın piyasalara saygı duyarak döviz kurunu sabitlemediğini ve dövizin dalgalanmasına izin verdiğini söyledi. Yamamoto, "Karar alıcılar, 2018'deki durumu çok iyi yönetti" diye konuştu. Yamamoto, sistemsel anlamda da Türkiye'nin altyapı politikasının gelişmiş ülkelere eş değer olduğunu sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'DEN İKİ BAKAN KATILIYOR

Davos toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılıyor. Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak. Zirveye iş dünyasının önde gelen isimleri de katılacak.

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