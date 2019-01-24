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İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Bilişim sektöründeki mesleklerde tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 11:48
İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.

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İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkarıldı
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