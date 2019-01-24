İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 24.1.2019 11:31Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 11:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.