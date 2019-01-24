Araplar o ilimize akın etti! Mülkiyet yarışına girdiler...

Ordu'da son üç yıldır yaşanan turizm hareketliliği yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul satışlarına da yansıdı. 2018 yılında 66 yabancı uyruklu 82 bin metrekare arsa ve gayrimenkul alırken en fazla 34 Suudi Arabistan uyruklu turiste gayrimenkul satışı yapıldı.

Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2015 yılında Ordu il ve ilçelerinde toplam 44 yabancı uyruklu kişinin toplam 5 bin metrekarelik gayrimenkul ve arsa alımı gerçekleştirdiği Ordu'da rakamlar 2018 yılında adeta katlandı.