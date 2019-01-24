Milyonlarca gence part-time iş fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, yeni nesil mesleklerde gençler ve kadınlara yönelik part-time çalışma imkânlarını geliştirmek için düğmeye bastı. Türkiye İş Kurumu'nun 1.3 milyon işletmeye yönelik yaptığı İşgücü Piyasası Araştırması'na göre, 100 bin işyerinde part-time çalışma yapılıyor. Yaklaşık her 4 işyerinden 1 tanesinin part-time çalışanı bulunuyor. Ancak part-time çalışma oranı Avrupa ülkelerinde yüzde 30'larda seyrederken, Türkiye'de bu rakam yüzde 7'lerde. Part-time çalışan işyeri sayısı en yüksek olan sektör 17 bin 320 işyeri ile "toptan ve perakende ticaret", en düşük de "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" sektörü...İŞKUR, esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması için sektörlere uyum projesi oluşturuyor. Kadın ve gençlerin niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulanacak, devlet kurumlarında uzaktan eğitim sistemi yaygın hale getirilecek. İşgücü piyasasında esnekliğin güvenceyle ilişkisinin artırılarak güçlenmesi, toplumun bütün kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunulması sağlanacak. Nüfus, sigortalı, işyeri sayısı gibi kriterleri dikkate alarak yeteri kadar hizmet merkezi kurabilecek. Gençlerin eğitimlerini iş yaşamlarıyla birlikte rahatça sürdürmeleri sağlanacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.Araştırmaya göre, 163 bin işyerinde 500 bin açık iş bulunuyor. Açık işte imalat, perakende, konaklama sektörü başı çekiyor. İŞKUR'un part-time odaklı meslek kurslarıyla bu açık pozisyonların da dolması hedefleniyor.