Bakan açıkladı! Maaş gibi burs...

Varank, TÜBİTAK'ta, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için düzenlenen imza törenine katıldı.

Türkiye'nin, bu adımla üniversite-sanayi iş birliği açısından tarihi bir adım attığına işaret eden Varank, söz konusu programla sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağının, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetişeceğini ve istihdamda aktif şekilde yer alacağını söyledi. Varank, doktora öğrencilerinin, süreç boyunca iş dünyasını daha yakından tanıyacağına ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitimlerini tamamlayacağına dikkati çekerek, bu kişilerin mezuniyet sonrasında iş aramadan doktora yaptıkları alanda istihdam edileceklerini ve böylece sanayide nitelikli bilgiye dayanan katma değerli üretimi artırmış olacaklarını bildirdi.

Sanayi sektörünün ülke ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bu alanda 16 yılda önemli bir atılım gösterdik. 2002 yılında sanayi sektöründe 3,7 milyon kişi çalışıyordu ve ihracatımız 36 milyar dolar seviyesindeydi. 2018'de 5,7 milyon vatandaşımız üretim sektöründe çalışıyor ve ihracatımız 168 milyar dolara ulaştı. Her iki dönem ihracatında, sanayi sektörünün yüzde 85'ten fazla paya sahip olduğunu görüyoruz. Sadece 2 milyon kişilik sanayi istihdamı artışıyla bugün geldiğimiz nokta gerçekten dikkat çekici."

"DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE MAAŞ GİBİ BURS"

Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkabilmenin yolunun yüksek katma değerli üretimden ve verimlilik artışından geçtiğini ifade eden Varank, buradan hareketle "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonunu ortaya koyduklarını, dışa bağımlı olmaksızın kendi teknolojisini üreten, yurt içi kaynaklarından en iyi şekilde faydalanan ve rekabetçiliği esas alan bir sanayi yapısını kurmak için yola çıktıklarını dile getirdi. Varank, bilgiye sahip olmak ve bunu teknoloji üretimine dönüştürebilmek için akademi ve reel sektöre önemli görevler düştüğünü belirterek, bu iki aktörün kuracağı ittifakların bilimsel bilginin üretime en kısa sürede aktarılmasını sağlayıp, ülkeye katma değer olarak dönmesini mümkün kılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018'de açıklanan birinci 100 Günlük İcraat Programı ile sanayi ve teknoloji politikalarında yeni bir süreç başlattıklarını anımsatan Varank, "Sanayi Doktora Programımız bu yeni sürecin önemli bileşenlerinden. Program kapsamında açtığımız çağrıya, beklentilerimizin üzerinde bir talep geldi. Gelinen noktada bugün aramızda bulunan 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Böylece 120 farklı projeyle sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu tutarın yüzde 25'i firmalarca ödenecek. Programın en önemli kısmıysa doktora sonrasında mezunlara 3 sene boyunca istihdam desteği sağlayacağız." diye konuştu.

İstihdam desteği hakkında bilgi veren Varank, doktora öğrencisi mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse yüzde 40 ile 60 arasında değişen oranlarda maaş desteğinin TÜBİTAK tarafından karşılanacağını aktardı. Varank, sanayide yapısal dönüşümün, nitelikli insan kaynağıyla birlikte gerçekleşeceğini belirterek, firmaların ihtiyaçlarını merkeze alarak hazırladıkları Sanayi Doktora Programı'nın bu amaçla atılmış çok somut bir adım olduğunu söyledi.

"ÇOK CAZİP TEŞVİKLER SUNUYORUZ"

Varank, yakın dönemde Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı ilan ettiklerini hatırlatarak, çağrısı devam eden programla Türkiye'yi sadece kendi vatandaşları için değil, dünyadaki tüm bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Program kapsamında stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere, ülkeye gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunduklarına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu araştırmacılar, akademi ya da özel sektör bünyesinde çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Gerek Sanayi Doktora Programı gerekse Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı üniversite-sanayi iş birliğini somutlaştıran ve ortaklık ekosistemini iyileştirecek vizyoner projelerdir. Sizlerden beklentimiz, bu iş birliğini sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir temele oturtmanız."

Konuşmaların ardından Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi Doktora Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazan üniversite ve firma temsilcilerine belgelerini takdim etti.