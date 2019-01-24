Türk Nippon Sigorta %36 büyüdü

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Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün 2018 yılının Kasım sonu itibarıyla, bir önceki yıl aynı döneme kıyasla hayat dışında %20'lik bir büyüme kaydettiğini belirtti. Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak 2018 yılının Kasım ayı sonunda, 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %36 oranında bir büyüme gösterdiklerini de ifade etti.Pamukçu, sözlerine şu şekilde devam etti: "2018 yılının ilk 11 ayı sonunda sigorta sektöründe yazılan brüt primler ele alındığında, 14 milyar 183 milyon lirayla en çok prim üretilen branş olan Kara Araçları Sorumluluk, geçen yılın aynı dönemine oranla %22.5'lik bir büyüme göstermiştir. Kara Araçları Sorumluluk branşından sonra en çok üretim yapılan branş olan Kara Araçları branşındaki toplam prim üretimi 6 milyar 789 milyon lira olup, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranında bir büyüme kaydetmiştir. Kasko ve trafik sigortaları dışında, sektörü değerlendirdiğimizde; hayat dışı toplam sigorta prim üretim hacminin %13'nü oluşturmakta olan Hastalık / Sağlık branşı %24 oranında büyüme kaydetmiştir. Hayat dışı toplam sigorta prim üretiminde %14 oranında bir paya sahip olan Yangın ve Doğal Afetler branşında ise %21'lik bir büyüme görülmektedir."Türk Nippon Sigorta'nın, 2018 yılında özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiğini dile getiren Pamukçu, 2019 yılında da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarını ve bu branşlardaki ürünlerin satışına ağırlık vereceklerini vurguladı. Pamukçu, ayrıca 2019 yılında çapraz satış imkanlarını daha da artırarak, sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.