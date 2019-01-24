Türkiye 5G’de fark yaratacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye yerli ve milli 5G ile dünyaya fark atmaya hazırlanırken, uçtan uca test şebekesi kuruldu ve bunun üzerinde kullanılacak sistemlerin testi başladı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, bu konuda dünyadaki çalışmaların yer aldığı 5G ve Ötesi Düzenleyici Çevre Raporu'nun hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "5G ve ötesine yönelik testlerin yapılması amacıyla test ve şebeke altyapılarının konuşlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüş ve aşama kaydedilmiştir" dedi. Turhan, ULAK test şebeke altyapıları kurulu altyapı tasarım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.Hükümet, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması projesi kapsamında 1.5 milyar liralık yatırım yapacak. Evrensel hizmet kapsamında 2020 yılına kadar mobil haberleşme altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinde 4.5G teknolojisi ile haberleşme hizmeti sunulması sağlanacak.Türkiye, 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programını yaparken, 2020'de toplumun hizmetine sunmayı hedefliyor. Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Yaklaşık 255 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün olarak piyasaya çıkarılacak. Bakanı Turhan, konuya ilişkin soru önergesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yerli ve milli 5G çalışmalarıyla ilgili Türkiye'nin yol haritasını belirlemek için Beyaz Kitap hazırlandığı ve ilgili kurumlara dağıtımı yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinasyonunda 5G Vadisi taraftarı olan Bilkent, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone arasında bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla 18 araştırmacı çalışmalarına başladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak merkezi hükümetinin yayımladığı nota kapsamında 2017'de Süleymaniye Havalimanı'na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek, "Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak" dedi.