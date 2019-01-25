Enerjide kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Büyükorhan Doğal Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Bursa'nın Büyükorhan ve Orhaneli ilçe sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarla bu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğütarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Keles Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için Bursa'nın Keles ilçesi sınırları içinde yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlarla söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler ve hatların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar da BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kilovoltluk Bafa RES TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında söz konusu hatların güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 154 kilovoltluk Manisa OSB 2 TM Enerji İletim Hattı Projesi ile 154 kilovoltluk Ayvacık Trafo Merkezi Projesi kapsamındaki hatların güzergahına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ kamulaştırılacak.